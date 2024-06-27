Fredrik Midtsjö'nün yeni adresi!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor forması giyen Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Giriş: 27.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:36
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarına başladı.
Arda Turan'ın ekibi, Pendikspor forması giyen Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Sözleşmedeki opsiyon maddesinin Eyüpspor'da olduğu öğrenilirken trnasferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
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