04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda tüyler ürpertici bir film var: İlk filmi Hereditary / Ayin ile son yılların en tartışılan filmlerinden birine imza atan Ari Aster’in yeni filmi Midsommar / Ritüel, vizyona girişinden önce, 17 Temmuz’da saat 21.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.
İzleyiciyi bir gündüz kâbusunun içine hapseden Midsommar / Ritüel, İsveç'te bir köyde yaz gündönümü şenliklerine katılan genç bir çiftin, pagan bir tarikatın 90 yılda bir yapılan gizli ayininin ortasına düşmelerini anlatıyor.
Uzun zamandır çekilen en şaşırtıcı korku filmlerinden Midsommar / Ritüel parlak ışık, yumuşak görüntüler ve pastel renklerle çekilmiş huzursuz edici sahnelerin yer aldığı aydınlık, gün ışığında geçen, sıradışı bir gerilim. Başrollerde Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh’a Jack Reynor (Macbeth, Sing Street, On the Basis of Sex) ve Will Poulter (The Maze Runner, The Revenant, Black Mirror: Bandersnatch) eşlik ediyor.
Sinemaseverler, Türkiye’de 26 Temmuz’da vizyona girecek olan Midsommar / Ritüel’i, İKSV Galaları kapsamında 17 Temmuz’da Kadıköy Sineması’nda izleyebilecekler.
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