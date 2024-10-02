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        Haberler Bilgi Yaşam Mideniz sıklıkla bulanıyor mu? Bu 6 bitki çayı size iyi gelecek!

        Mide bulantısının giderilmesini sağlayan bitki çayları hangileridir?

        Yediğimiz yemekten, bulunduğumuz ortamın kötü kokusundan, hamilelik veya stres gibi nedenlerden kaynaklanan mide bulantısı rahatsız edici bir histir. Mide bulantısını tedavi etmekte etkili olan bitki çayları nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:00
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        • 1

          Mide bulantısı ile ilgili birçok farklı ilaç olsa da, ilaçların aynı zamanda sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen yan etkileri de vardır. Bu yüzden doğal yöntemlerden olan bitki çayları tercih edilmelidir. İşte mide bulantınıza iyi gelecek bitki çayları...

        • 2

          1. Zencefil çayı

          Mide bulantısını gidermeye gelince, zencefil çayı köklü ve etkili bir seçimdir. Yüzyıllardır zencefil, mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sorunları için güvenilir bir doğal çare olmuştur. Zencefildeki aktif bileşikler, gingeroller ve shogaoller , mide kaslarını gevşetmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur ve bu da onu mide bulantısını tedavi etmek için harika bir seçim haline getirir.

        • 3

          Zencefil çayı özellikle hamilelikte sabah bulantısı, hareket hastalığı ve hatta kemoterapinin neden olduğu mide bulantısı için faydalıdır. Zencefil çayı yapmak için taze zencefil dilimlerini sıcak suda 10 dakika bekletin ve midenizi rahatlatabilecek sıcak, baharatlı bir çayınız olsun.

        • 4

          2. Nane çayı

          Nane çayı mide bulantısı için bir diğer güçlü çaredir. Tazeleyici aroması ve serinletici etkisi midenizdeki kasları gevşetmeye ve mide bulantısı hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Nane içindeki mentol antispazmodik olarak etki eder, yani mide bulantısına neden olabilecek sindirim sisteminizdeki spazmları önlemeye yardımcı olur.

        • 5

          Nane çayı, mide bulantısına faydalarının yanı sıra hazımsızlık, şişkinlik ve gaz için de harikadır. Özellikle mide bulantınız aşırı yemek yeme veya mide rahatsızlığıyla ilgiliyse faydalıdır. Taze veya kurutulmuş yapraklardan bir fincan nane çayı demleyin ve rahatlatıcı etkisinin tadını çıkarın.

        • 6

          3. Papatya çayı

          Papatya çayı, sakinleştirici ve rahatlatıcı özellikleriyle yaygın olarak bilinir ve bu da onu stres veya kaygıdan kaynaklanan mide bulantısını hafifletmek için iyi bir seçim haline getirir. Bu çayın, özellikle hazımsızlık veya gerginlikle ilişkili olduğunda mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilecek iltihap giderici ve spazm önleyici etkileri vardır.

        • 7

          Papatya çayı mideye karşı naziktir ve şişkinlik ve kramplar gibi sindirim sorunlarını yatıştırmaya da yardımcı olabilir. Sıcak bir fincan papatya çayı içmek, vücudunuzu ve zihninizi sakinleştirebilir, mide bulantısını giderebilir ve rahatlama hissi yaratabilir.

        • 8

          4. Rezene çayı

          Rezene çayı zencefil veya nane çayı kadar iyi bilinmese de, özellikle sindirimle ilgiliyse mide bulantısı için mükemmel bir çaredir. Rezene tohumlarının karminatif özellikleri vardır, yani gazı, şişkinliği ve mide bulantısına yol açabilen diğer sindirim rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olurlar.

        • 9

          Rezene çayı genellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda mide bulantısını tedavi etmek için kullanılır, ancak yetişkinler için de aynı derecede etkilidir. Hem ferahlatıcı hem de rahatlatıcı olan hafif, tatlı bir tada sahiptir. Rahatlatıcı bir rezene çayı yapmak için ezilmiş rezene tohumlarını 10 dakika sıcak suda bekletin. Mide bulantısını hafifletmek için yavaşça için.

        • 10

          5. Limon otu çayı

          Limon otu, nane ailesinin bir üyesidir ve hem canlandırıcı hem de sakinleştirici olan hafif, turunçgil aromasına sahiptir. Stresi, kaygıyı ve sindirim rahatsızlığını azaltma yeteneğiyle bilinir ve bu da onu stres veya hazımsızlıktan kaynaklanan mide bulantısı yaşayanlar için iyi bir seçenek haline getirir.

        • 11

          Limon otu çayı geleneksel olarak mide bulantısı, şişkinlik ve mide rahatsızlıklarını gidermek için kullanılır. Özellikle duygusal stres veya gerginlik zamanlarında mide bulantısını yatıştırmak için faydalıdır. Bir fincan limon otu çayı içmek rahatlamayı teşvik edebilir, sinirlerinizi yatıştırabilir ve midenizin rahatlamasına yardımcı olabilir.

        • 12

          6. Meyan kökü çayı

          Meyan kökü çayı, özellikle asit reflüsü veya mide bulantısıyla ilişkiliyse, mide bulantısını tedavi etmek için bir diğer benzersiz seçenektir. Meyan kökü iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve mide astarını yatıştırmaya yardımcı olur, bu da mide bulantısı ve rahatsızlık hissini azaltabilir.

        • 13

          Tatlı, hafif topraksı tadı nedeniyle biraz alışılmış bir tat olsa da, meyan kökü çayı mide tahrişi veya sindirim sorunları nedeniyle oluşan mide bulantısını yatıştırmada etkilidir. Ancak, meyan kökünün ölçülü tüketilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir, çünkü büyük miktarlar kan basıncında artış gibi yan etkilere neden olabilir.

          Kaynak: Uphaartea

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