1. Zencefil çayı

Mide bulantısını gidermeye gelince, zencefil çayı köklü ve etkili bir seçimdir. Yüzyıllardır zencefil, mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sorunları için güvenilir bir doğal çare olmuştur. Zencefildeki aktif bileşikler, gingeroller ve shogaoller , mide kaslarını gevşetmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur ve bu da onu mide bulantısını tedavi etmek için harika bir seçim haline getirir.