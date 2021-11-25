1 - Rahat bir pozisyonda uzan ya da otur.

Mide bulantısından dolayı başın dönüyorsa miden tepetaklak olsa bile çok fazla hareket etmemeye çalış; tabii ki kusmak üzere olmadığın sürece.

Baş dönmesiyle başa çıkarken yapabileceğin en önemli şey başını sabit tutmaktır.

Baş dönmesini engellemek istiyorsan dinlendikten sonra ayağa kalkarken daima yavaş ol. Baş dönmesi sorunun varsa bu sorunla etraflıca ilgilenebilirsin.

2 - Alnına soğuk, ıslak bir bez koy.

Bu uygulama mide bulantısının çözümü değildir ya da onu hemen geçirmez ama birçok insan ıslak bezin mide bulantısını önemli derecede yatıştırdığını söylüyor. Uzan ve başını yastığa koy ya da başını geriye yasla ki bez alnında durabilsin. Gerektiğinde bezi tekrar ıslat. Mide bulantısını yatıştırabilmek için bezi vücudunun başka yerlerine de koyup işe yarayıp yaramadığını deneyebilirsin. Bezi boynuna, omuzlarına, kollarına veya karnına koymayı deneyebilirsin.

3 - Etrafını hoş kokularla donat.

Çalışmalarda, nane ve zencefil gibi uçucu yağların buharını solumanın mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olabileceği öne sürülmektedir. Ancak bu zamana kadar elde edilen sonuçlar pek de ikna edici değil. Yine de birçok insan etrafında güzel kokular olduğunda daha iyi hisseder. Bu kokular ister uçucu yağların buharından gelsin ister kokulu mumlardan gelsin.

Bulunduğun yerde kötü koku olmasın. Evdeki birinden çöpü atmasını ya da kedi kumu kabını temizlemesini rica et ve oda sıcaksa orada oturma.

Pencereyi açıp hava gelmesini sağla ya da vantilatörü yüzüne veya bedenine doğrult.

4 - Mide Bulantısını Yatıştıracak Yiyecekleri ve İçecekleri Tüketmek

5 - Düzenli yemek ve atıştırmalık ye

6 - Zencefil kullan.

7 - Naneden faydalan

8 - Yeterli miktarda sıvı tüket.

9 - Mideni yatıştırmak için gazsız gazoz içmeyi dene.