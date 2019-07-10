Yüzde ilerleyen yaşa bağlı olarak oluşan kırışıklıkların giderilip daha genç bir görünüm sağlanması için kullanılan botoks işlemi, obezite ile mücadelede de kullanılmaya başlandı. Peki mide botoksu nedir? Nasıl yapılır? Mide botoksunun zararı var mıdır?

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine Botilinum toksin enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verdirme yöntemidir. Ortalama 20 dakika süren, işlem sonrası herhangi bir ağrı, bulantı gibi belirtileri olmayan, hastanın hızla normal hayatına dönebileceği, zayıflamaya yardımcı bir yöntemdir. Cerrahi bir işlem değildir.

MİDE BOTOKSU NASIL UYGULANIR?

Anestezi Hekimi eşliğinde endoskopik yöntemle kesisiz olarak mideye ulaşılır ve mide içerisinde ortalama 20 noktaya yapılan Botulinum toksini sayesinde uzun açlık süresi, geç acıkma, iştah kontrolü ve çabuk doyma gibi etkiler kazandırılan hasta hızla kilo verir. Mide botoksu kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve ameliyat ile başarı elde edilebilecek hastalarda, mide botoksunun çok faydalı olmayacağını söylemek gerekir. Yani fazla kiloları olan ama ameliyat gerektirecek kadar da obez olmayan ve kilo vermek isteyen hastalar ideal hasta grubunu oluşturur. Midesinde ülser veya gastrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir. Bu uygulamanın bir yan etkisi yoktur. Sadece kas hastalığı bulunanlara ve botoksa karşı alerjisi olanlara bu işlem uygulanmamalıdır.

MİDE BOTOKSUNUN ZARARI VAR MIDIR?

Botoks yıllardır tıp alanında kullanılmaktadır ve uzman hekim tarafından doğru dozajda uygulandığından bilinen bir zararı bulunmamaktadır. Ancak, doz miktarının belirsizliği, ve midede uygulanacak bölgeler belirsiz olduğundan dolayı FDA bu uygulamaya onay vermedi. EMA da sonuçların yeterli olmamasından dolayı mide botoksuna izin vermedi.