Beslenme sırasında sindirim ağızda başlamaktadır. Sindirim sistemini kontrol eden mekanizmamız sinir sistemimizdir. Yemek yemeye başlanılacağı düşüncesi, yemeğin görülmesi ve ağıza alınması anında sinir sistemi sinyal göndererek; asit, mukus ve pepsin maddeleri salgılamaya başlamaktadır. Ağız içimizin sürekli ıslak olmasından dolayı alınan besinlerdeki bakterilerin zararlı hale gelmesi etkisizleşmekte, dişlerimiz bu sayede korunmakta, çiğneme ve mide sindirimi kolaylaşmaktadır. Tükürük salgılanması ağızdaki besinleri dil yoluyla tutulabilmesine ve yemek borusundan kolayca iletilmesini sağlamaktadır.
Yenilen besinler yemek borusunda bulunan iki kasın uyumlu çalışması ile rahatlıkla mideye iletilmektedir. Yemek borusunun altında bulunan ösefagus adlı kas kendisini kasarak, kapakçık şeklinde olan kısmı kapalı tutar. Midede bulunan asidin yükselerek yemek borusuna geçişini engellemeyi bu kas yapmaktadır. Yanlışlık mide öz suyunun yemek borusuna kaçması sonucunda bu kapakçık tahriş olmaya başlamaktadır. Bu kasın uyarılmasını önlemek için; gevşek ve rahat olan elbiseler giymemiz kendimizi sıkmamamız gerekmektedir. Mide sıkıştığında mide asitleri yükselerek, yemek borusuna gidebilmektedir. Mideyi sıkıştıran fiziksel etkenler dışında yemek yerken; lokmaların büyük olmaması, iyice çiğnenmesi yararlı olacaktır. İyice öğütülmeyen yiyecekler mide asidinin yükselmesine neden olabilmektedir.
Yemeklerinizi hızlı bir şekilde değil, belirli bir zaman ayırarak rahat bir şekilde yemeniz mide asidinizin yükselmesini engelleyecektir. Kafein ve nikotin içeren ürünlerde mide asidi salgılanmasında artışa sebep olduğundan dolayı aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Stres her zaman her hastalıkta olduğu gibi tetikleyici etkiye sahip olduğundan dolayı stresten uzak durulması da midenin aniden harekete geçmesini engelleyecektir.
Bu tarz şikayetleri olan kişilerin muayene olarak doktorun önerdiği mide koruyucu ilaçlar ile mide asidinin yükselmesini düzene oturtabilmektedirler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!