Microsoft, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive gibi iş ve üretkenlik uygulamalarının çatı markası olan “Office” markasında tarihi bir değişikliğe gidiyor. Microsoft’un 1989 yılında tanıttığı ve o yıldan bu yana Windows başta olmak üzere çeşitli işletim sistemleri ve platformlar için sunduğu ticari ofis yazılımı Microsoft Office, artık tarih oluyor. ABD’li teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre “Microsoft Office” yerini “Microsoft 365” markasına bırakıyor.
YENİ ÇATI “365” OLACAK
Şirketin “Office, artık Microsoft 365 haline dönüşüyor” başlığı ile yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
“Son birkaç yıl içinde Microsoft 365, amiral gemisi üretkenlik paketimiz haline geldi, bu nedenle Microsoft 365'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir deneyim oluşturuyoruz. Önümüzdeki aylarda Office.com, Office mobil uygulaması ve Office app for Windows, yeni bir simge, yeni bir görünüm ve daha da fazla özellikle Microsoft 365 uygulaması haline gelecek.”
GELECEK AYDAN İTİBAREN…
Microsoft, “Office’ten “365”e dönüşüm kapsamındaki değişiklikleri, Kasım 2022'de Office.com için uygulanmaya başlayacak. Ardından, Windows'taki Office uygulaması ve Ocak 2023'te Office mobil uygulaması için değişiklikler hayata geçirilecek. Bu değişiklikler, Office uygulamasını iş, okul veya kişisel kullanım için kullanan herkes için geçerli olacak.
ABD’li şirket, mevcut program ve yazılımlarının yanısıra yeni üretkenlik uygulaması için de artık “Office” yerine “Microsoft 365” markası çatı işlevi görecek. Microsoft, “Office” markasını 1989 yılında tanıtmış ve “Microsoft Office” çatısı altındaki ilk uygulamalarını da 1990 yılından itibaren kullanıma sunmuştu.
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