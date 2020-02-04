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ABD’li teknoloji devi Microsoft’un takım çalışması uygulaması Microsoft Teams, çöktü. Kullanıcılar birkaç saatliğine de olsa servise erişemezken, sorunun kaynağının ise oldukça basit ama bir o kadar da kritik bir unutkanlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yapılan duyuruya göre erişim sorunu Microsoft’un Teams uygulamasının kimlik doğrulama sertifikasının (SSL) süresinin dolmasından kaynaklandı.

Açıklamada, “Kullanıcıların hizmeti kullanırken sorun yaşamasına neden olan bir kimlik doğrulama sertifikasının süresinin dolduğunu belirledik. Hizmete etkiyi giderecek yeni bir sertifika uygulamak için bir düzeltme geliştiriyoruz” denildi.

Buna göre Microsoft, internet tarayıcılarıyla internet sunucuları arasında güvenli bağlantı kurmak için kullanılan SSL sertifikasının süresi dolmuş ve dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden olan Microsoft da bu “küçük” ayrıntıyı atlamış!

20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

Sorun nedeniyle kullanıcıların kimlik doğrulaması yapılamadığı için Microsoft Teams uygulamasını kullananlar, Microsoft sunucularına erişemedi. Microsoft’un durumu fark etmesinin ardından, güncellenmiş sertifika dağıtılarak, uygulama tekrar hizmet vermeye başladı.

Microsoft’un Slack’e rakip olarak 2016 yılında kullanıma açtığı Microsoft Teams’in 20 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Uygulamayla 10 bin kişiye kadar ekipler halinde toplantı yapılabiliyor, kurum içinde veya dışındakilerle sesli ve görüntülü konferanslar ile canlı etkinlikler düzenlenebiliyor. Microsoft Teams’e PC ve Mac’in yanısıra akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulamaları üzerinden de erişlebiliyor.

9 DOLARDAN BAŞLIYOR!

SSL kullanmayan web sitelerinin alan adlarının önünde “http://” ifadesi yer alırken, bu sertifikayı barındıranlar ise “https://” ile başlıyor. Bu ikisi arasındaki “s” farkı ise sözkonusu sitenin “safe” yani “güvenli” olduğunu gösteriyor. Google da bir süredir, SSL sertifikası bulunmayan siteleri “Güvenli Değil” ifadesiyle işaretliyor.

Site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden ve iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal üzerinden yaparak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir ürün olan SSL sertifikalarının yıllık fiyatlarının 9 dolar seviyelerinden başladığını da belirtmekte fayda var.