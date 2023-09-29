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        Haberler Dünyadan Mick Jagger: Servetimi çocuklarıma bırakmayı düşünmüyorum - Magazin haberleri

        Mick Jagger: Servetimi çocuklarıma bırakmayı düşünmüyorum

        Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, yarım milyar dolarlık servetini çocuklarına bırakmayı düşünmediğini açıkladı. 8 çocuğu bulunan Jagger, "Çocuklarımın iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyaçları yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:28
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        • 1

          Rock müziğin efsanevi ismi Mick Jagger (80), yaptığı açıklamada servetini farklı birlikteliklerinden dünyaya gelen 8 çocuğuna bırakmayı düşünmediğini söyledi.

        • 2

          "İYİ YAŞAMAK İÇİN 500 MİLYON DOLARA İHTİYAÇLARI YOK"

          The Wall Street Journal'e konuşan Mick Jagger, "Çocuklarımın iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyacı yok. Paranın hayır kurumlarına gitmesi gerekir. Böylece belki de dünyaya bir iyilik yapılmış olur" dedi.

        • 3

          GRUP ÜYELERİ 'FİNANSAL DERSLER' ALDI

          Mick Jagger'ın servetinin büyük bir bölümü elbette Rolling Stones grubuyla yaptığı çalışmalardan geliyor. Bunun yanı sıra emlak yatırımları ve reklam filmleri de usta müzisyenin gelir kaynaklarından.

        • 4

          Fakat Rolling Stones ile ilgili çarpıcı bir maddi durum daha var. 1971 öncesi yaptıkları ve müzik tarihine geçen 'Satisfaction', 'Paint it Black' ve 'Jumpin Jack Flash' gibi çalışmalarının telif hakları Rolling Stones üyelerinde değil. Bu da ünlü müzisyenlerin kariyerleri boyunca aldıkları bir "ders" oldu.

          Grup üyeleri bu şarkılardan da milyonlarca telif ücreti aldı. Ancak bu müziğin sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Bruce Springsteen, Paul Simon ve Sting gibi diğer müzik yıldızları da son yıllarda çalışmalarının haklarını sattı. Fakat Rolling Stones üyelerinin böyle bir kararı yok.

        • 5

          8 ÇOCUK BABASI

          Mick Jagger'ın en büyük çocuğu, Marsha Hunt ile ilişkisinden dünyaya gelen 52 yaşındaki Karis. Mick Jagger'ın 1971'de evlendiği dönemin ünlü modeli Bianca Jagger'dan da 51 yaşında Jade adında bir kızı bulunuyor.

          Jagger'ın en fazla sayıda çocuğu 1990 ile 1997 arasında ilişki yaşadığı model Jerry Hall'dan dünyaya geldi. Bu birliktelikten 39 yaşında Elizabeth, 31 yaşında Georgia May, 38 yaşında James ve 25 yaşında Gabriel adında dört tane çocuk sahibi oldu.

        • 6

          Usta müzisyen, TV sunucusu Luciana Morad Gimenez'den de şu an 24 yaşında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.

          Mick Jagger'ın en küçük çocuğu ise şu anda nişanlı olduğu Melanie Hamrick'ten dünyaya gelen 6 yaşındaki Deveraux.

          Mick Jagger, grubu Rolling Stones'un mirasının kendisi bu dünyadaki serüvenini tamamladıktan sonra da devam etmesini umduğunu saklamadı.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

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