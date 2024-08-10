Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilkleri yaşadı!
Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu. Ayrıca Batshuayi, takımına galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçında sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cimbom’un Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de bir ilki başardı.
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30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da da Süper Lig maçına çıktı.
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Böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı futbolcu Michy Batshuayi oldu.
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Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol de Batshuayi’den geldi.
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Torreira’nın ortasına kale önünde iyi yükselen Belçikalı futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
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Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, 70. dakikada Leo Dubois’nın yerine oyuna dahil oldu.
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