Michut, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut, takımdan ayrıldığını açıkladı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için Adana Demirspor'a ve destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Kariyerime yeni bir projede devam etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.