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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Michut, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Michut, Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da top koşturan Edouard Michut, takımdan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:43
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        Michut, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
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        Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut, takımdan ayrıldığını açıkladı.

        AYRILIK AÇIKLAMASI

        21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için Adana Demirspor'a ve destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Kariyerime yeni bir projede devam etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

        SÖZLEŞME FESİH

        Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmesinin ardından salı akşamına kadar kulübe süre verdi. Beklenen sürede Michut'a ödemeye yapılmadığı ve genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

        ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

        Adana Demirspor, Fransız futbolcu Michut'u geçen sezon önce Paris Saint-Germain'den kiralamış, ardından genç oyuncunun bonservisini almıştı.

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