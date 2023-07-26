Michelle Rodriguez'in lüks yat tatili

YOKSUL BİR AİLEDEN GELİYOR

Öte yandan Hollywood'un hareketli filmlerinin vazgeçilmez yıldızlarından biri olan Michelle Rodriguez'in hangi yollardan geçip bugünlere geldiğini biliyor musunuz? Öz ve üvey olmak üzere 10 kardeşi bulunan Michelle Rodriguez, yoksul bir aileden geliyor.

Tam adıyla Mayte Michelle Rodriguez, Dominikli bir anne ile ABD ordusunda görev yapan Porto Rikolu bir annenin kızı olarak Teksas'ta dünyaya geldi. Fakat Rodriguez, 8 yaşındayken annesiyle birlikte önce Dominik'e taşındı. Ardından bir süre Porto Riko'da yaşadıktan sonra ABD'ye geri döndü.