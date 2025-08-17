Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Michelle Obama kızlarına verdiği flört nasihatini anlattı - magazin haberleri

        Michelle Obama kızlarına verdiği flört nasihatini anlattı

        Michelle Obama, kızları Malia ve Sashaya verdiği flört nasihatinin ne olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 14:27 Güncelleme: 17.08.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Flört nasihati verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Michelle Obama, kızlarına verdiği flört nasihatini anlattı. 61 yaşındaki ABD'nin eski First Lady'si, Craig Robinson ile birlikte hazırladığı podcast'te kızları 27 yaşındaki Malia ve 24 yaşındaki Sasha'dan bahsetti.

        Michelle Obama, 1992'de evlendiklerinde eşi Barack Obama'nın aradığı kişi olduğunu anlamasına yardımcı olan tavsiyeyi açıkladı.

        "Onların insanlara açık olmalarını sağlamaya çalışıyorum" diyen Michelle Obama; "Yaptığım tek şey, çok fazla flört etmekti. Barack ortaya çıktığında, onu karşılaştırabileceğim deneyimlerim oldu" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Michelle Obama, eşi Barack Obama ile birlikte kızlarıyla flört deneyimleri hakkında düzenli olarak konuştuklarını ve onların kendi ilişkileri gibi istikrarlı ve mutlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

        "Kızları deneyimlerimizi paylaşarak eğitmeye çalışıyoruz. Bu yüzden benim bütün meselem flört etmek. Çok flört edin ve kötü bir flörtle karşılaşırsanız veya kötü bir deneyim yaşarsanız, hızla değiştirin. Eğer işe yaramazsa, bir sonraki adıma geçin" diyen Michelle Obama, Barack Obama ile ilişkisinin ilk günlerinden bahsederken; "Uzun bir öğle yemeği yedik, harika bir sohbet ettik ve çok iyi anlaştık. Muhtemelen, eğer o burada olsaydı, o öğle yemeğinde başlayan bir kıvılcımın ipucunu görürdüm" diye konuştu.

        Michelle Obama, yüz yüze görüşmelerinden önce Barack Obama'nın 'inek biri' olmasını beklediğini, onu yakışıklı bulduğunda ve aralarında bir bağ oluştuğunda hoş bir sürpriz yaşadığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michelle Obama
        #Barack Obam
        #flört
        #ilişki

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa