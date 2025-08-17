Michelle Obama, kızlarına verdiği flört nasihatini anlattı. 61 yaşındaki ABD'nin eski First Lady'si, Craig Robinson ile birlikte hazırladığı podcast'te kızları 27 yaşındaki Malia ve 24 yaşındaki Sasha'dan bahsetti.

Michelle Obama, 1992'de evlendiklerinde eşi Barack Obama'nın aradığı kişi olduğunu anlamasına yardımcı olan tavsiyeyi açıkladı.

"Onların insanlara açık olmalarını sağlamaya çalışıyorum" diyen Michelle Obama; "Yaptığım tek şey, çok fazla flört etmekti. Barack ortaya çıktığında, onu karşılaştırabileceğim deneyimlerim oldu" ifadesini kullandı.

Michelle Obama, eşi Barack Obama ile birlikte kızlarıyla flört deneyimleri hakkında düzenli olarak konuştuklarını ve onların kendi ilişkileri gibi istikrarlı ve mutlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"Kızları deneyimlerimizi paylaşarak eğitmeye çalışıyoruz. Bu yüzden benim bütün meselem flört etmek. Çok flört edin ve kötü bir flörtle karşılaşırsanız veya kötü bir deneyim yaşarsanız, hızla değiştirin. Eğer işe yaramazsa, bir sonraki adıma geçin" diyen Michelle Obama, Barack Obama ile ilişkisinin ilk günlerinden bahsederken; "Uzun bir öğle yemeği yedik, harika bir sohbet ettik ve çok iyi anlaştık. Muhtemelen, eğer o burada olsaydı, o öğle yemeğinde başlayan bir kıvılcımın ipucunu görürdüm" diye konuştu.

Michelle Obama, yüz yüze görüşmelerinden önce Barack Obama'nın 'inek biri' olmasını beklediğini, onu yakışıklı bulduğunda ve aralarında bir bağ oluştuğunda hoş bir sürpriz yaşadığını sözlerine ekledi.