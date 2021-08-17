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Michele Morrone'nin koruması gazetecilere müdahale etti: Çekmeyin! - Magazin haberleri

Michele Morrone'nin koruması gazetecilere müdahale etti!

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen İtalyan oyuncu Michele Morrone, İstanbul'dan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Morrone, önceki gün Yalıkavak'ta alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü ismin koruması, görüntülendiklerini fark edinde gazetecilere müdahale etti

17.08.2021 - 18:32 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yedi gün önce İstanbul'a gelen "365 Days" filmindeki "Don Massimo Torricelli" rolüyle adını duyuran Michele Morrone, Bodrum'a gitti.

  • Geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta alışveriş turuna çıkan Morrone, bir gözlük mağazasından 30 bin TL değerinde gözlük aldı. 30 yaşındaki oyuncu, toplamda 100 bin TL değerinde alışveriş yaptı.

  • "ÇEKMEYİN!"

    Michele Morrone'nin koruması bir ara görüntülendiklerini fark edince muhabirlerin üzerine yürüyerek, İngilizce "Çekmeyin!" diyerek tepki gösterdi.

  • UZAKTAN İZLEDİ

    O esnada özel korumasına hiçbir şekilde karışmayan Morrone, olanları uzaktan izlemekle yetindi. Ünlü oyuncunun koruması, basın mensuplarının görüntü almaması için elinden geleni yaptı ancak bu çabasında başarılı olamadı.

  • KORUMASIZ GEZMİYOR

    Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde de çekim için geldiği İstanbul'da objektiflere yansımıştı. Korumalarıyla birlikte gezen Michele Morrone, Etiler'deki bir restoranda yemek yemişti.

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