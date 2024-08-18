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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Michael Valkanis: Ben Harry Potter değilim - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Michael Valkanis: Ben Harry Potter değilim

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Çaykur Rizespor maçının ardından, ,"Ben Harry Potter değilim. Elimizdeki kadroyla sezon sonunda ligi nerede bitireceğimizi söylemek çok erken. İlk yarı benim için bir hayal kırıklığı olsa da ikinci yarı reaksiyondan memnunum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:20
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        "Ben Harry Potter değilim"
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        Trendyol Süper Lig’in 2.haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

        "RAKİP BİZDEN DAHA GÜÇLÜYDÜ"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, “Bugün ilk yarı istediğimiz performansı sergileyemedik. Yeterli değildik ama en azından ikinci yarı takımım reaksiyon verip daha iyi bir performans sergiledi. Rakip bizden daha güçlüydü. Sonuç bizi mutlu etmedi. Ne olursa olsun galip gelmek istiyorduk ama takımdan mutluyum. Takımımın daha çok çalışarak daha iyi olacağından eminim” ifadelerini kullandı.

        “BEN HARRY POTTER DEĞİLİM"

        Gazetecilerin ‘Adana Demirspor’u sezon sonu nerede görüyorsunuz?’ sorusuna ise Valkanis, “Ben Harry Potter değilim. Ne olacağı konusunda bir şey söyleyemem ama bu takımla birlikte çok yol kat edebiliriz. Geçen hafta bunu Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında çok iyi bir şekilde gösterdik. Oyuncularıma tamamen güveniyorum. Bunu antrenmanda da gördüm. Yüzde yüzlerini veriyorlar. Elimizdeki kadroyla sezon sonunda ligi nerede bitireceğimizi söylemek çok erken. İlk yarı benim için bir hayal kırıklığı olsa da ikinci yarı reaksiyondan memnunum. Çok çalışarak daha iyi olacağız” diye konuştu.

        "YUSUF'TAN MEMNUNUM"

        Yusuf Sarı’nın durumu hakkında da konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, “Yusuf çok kaliteli bir oyuncu. Maalesef kendisi sezon başındaki kampa geç katıldı. Yusuf gerçekten çok çalışıyor. Bu yüzden tekrardan eski bildiğimiz Yusuf gibi olacak. Biraz daha Yusuf konusunda sabırlı olmanız gerekiyor. Kendisini zorluyor ve kendisinden memnunum” dedi.

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