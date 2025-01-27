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        Haberler Dünyadan Michael Moore'dan yeni film: Blake Lively ve Justin Baldoni'nin davasını anlatacak - magazin haberleri

        Michael Moore'dan yeni film: Blake Lively ve Justin Baldoni'nin davasını anlatacak

        Blake Lively ile Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminden sonra birbirlerine açtıkları karşılıklı davalarla yeni bir filme konu olacaklar. Ünlü belgeselci Michael Moore, yeni projesinde ikili arasındaki çekişmeli yasal mücadeleyi konu alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:14
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        Film çekerken 'film' oluyorlar
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        ABD'li belgesel yönetmeni ve aktivist Michael Moore, bugüne dek büyük işletmeler, sağlık ve sigorta sektörü, bireysel silahlanma, savaş suçları gibi konulara değinse de yeni projesinde bambaşka bir konuya odaklanacak.

        Çektiği belgesellerle tartışmalı bir figür olduğunu kanıtlayan Moore, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminin başrol oyuncuları Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki çekişmeli yasal mücadeleyi konu alacak.

        Justin Baldoni, Blake Lively'nin suçlamalarının ardından karalama davası açtı

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        Moore, Deadline ile yaptığı röportajda, "Evet, son birkaç aydır bir şey üzerinde çalışıyorum, ancak şu anda bunun hakkında konuşamam" dedi. Daha sonra, “Bunlar hakkında konuşabileceğim zaman ilginç hikayeler anlatacağım, mesela Blake Lively, Justin Baldoni ve Wayfarer’ın benim bir film yapmaya çalışmamla ne ilgisi var...” diyerek bir ipucu verdi.

        Lively ile rol arkadaşı ve filmin yönetmeni olan Baldoni arasındaki anlaşmazlık, Lively'nin geçen yılın sonunda Baldoni ve şirketi Wayfarer Studios'u, hem cinsel tacizle hem de kendisinin imajını lekelemek için karalama kampanyasıyla suçlayan bir dava açmasıyla başladı. Baldoni, bu dava üzerine karşı atağa geçerek, Lively'yi, eşi Ryan Reynolds'ı ve halkla ilişkiler sorumluları Leslie Sloane'u iftiradan, ayrıca şikayet ilk ortaya çıktığında yayımladığı bir yazı nedeniyle New York Times'ı dava etti.

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        Michael Moore, son röportajında yeni filmine dair ipucu verdi

        Baldoni'nin hukuk ekibi, sette Lively'nin iddia ettiği gibi bir uygunsuz davranışın olmadığını göstermek için setten ham görüntüler paylaştı. Ancak Michael Moore'un tüm bunlara nasıl dahil olduğu belirsiz. Yine de ünlü belgeselci, mümkün olduğu sürece ilgi çekici konuları takip etmeye kararlı.

        “Benim yerimde olsaydınız, filmi yapacak kadar süre hayatta kalmalıydınız” diyen 70 yaşındaki yönetmen, “Risklerin farkındayım, ama bu beni asla durdurmadı ve 35'inci yılımdayım. Yapımcılarımla sessizce film üzerinde çalışıyoruz. Durdurulmamayı istiyoruz, bu yüzden fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama şu an için ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

        Oyuncu Ryan Reynolds ile evli olan üç çocuk annesi Blake Lively, rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı

        'Benim Cici Silahım', 'Fahrenheit 9/11', 'Hasta', 'Şimdi Nereyi İşgal Edelim?' gibi filmleriyle tanınan Moore, 'Bowling for Columbine' adlı projesiyle 2022'de 'En İyi Belgesel' dalında Oscar kazandı.

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        #Justin Baldoni
        #Blake Lively
        #dava
        #belgesel
        #Michael Moore

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