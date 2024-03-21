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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın oğlu Blanket babaannesine dava açtı - Magazin haberleri

        Michael Jackson'ın oğlu Blanket babaannesine dava açtı

        Michael Jackson'ın oğlu Blanket Jackson, miras olarak kalan emlak gelirlerini kullanmaması için babaannesine dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:32
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        Michael Jackson'ın oğlu mahkemede
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        Michael Jackson’ın oğlu Blanket 'Bigi' Jackson ile babaannesi arasında hukuk mücadelesi başladı. 'Bigi' Jackson, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden 'Popun Kralı'nın ölümünden 15 yıl sonra miras için hukuki mücadele içine girdi. Blanket adıyla bilinen 22 yaşındaki Bigi Jackson, babaannesi Katherine Jackson'ın miras olarak kalan emlak parasını kullanmasını engellemeye çalışıyor.

        Blanket Jackson, mahkemeden, babaannesi Katherine Jackson'ın babası Michael Jackson'ın miras parasını daha önceki bir kararın temyiz başvurusunu finanse etmek için kullanmasına izin vermemesini talep etti.

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        Michael Jackson'ın Blanket Jackson'ın yanı sıra 27 yaşında Prince Michael Jackson I adlı bir oğlu ve 25 yaşında Paris Jackson adında bir kızı bulunuyor.

        Blanket Jackson ve Katherine Jackson, yakın zamana kadar Michael Jackson'ın miras yöneticilerinin devasa bir ticari işlem yapmasını engellemek için iş birliği yapıyordu. Mahkemenin gidişatıyla ilgili bilgiler gizli tutulsa da davanın, miras yöneticilerinin, Michael Jackson'ın 600 milyon dolarlık müzik kataloğunun yaklaşık yarısını Sony'ye satmak için yaptığı anlaşmayla ilgili olabileceği düşünülüyor.

        BABAANNESİNİN İTİRAZ DAVASINA PARA HARCAMASINI İSTEMEDİ

        Blanket Jackson ile babaannesi anlaşmaya karşı argümanlarını sundular ancak sonuçta mahkeme onların aleyhine karar verdi ve hukuki mesele sona erdi. Katherine Jackson, karara itiraz etmeye karar verdi. Blanket Jackson ise babaannesini bu itiraz için desteklemiyor. Babaannesinin, itiraz davasında babasının mirasından para harcamasını istemiyor.

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        Babaannesinin itiraz davasını kazanma şansının çok az olduğunu düşünen Blanket Jackson, emlak gelirlerinin bu davanın giderleri için harcanmasına itiraz etti.

        Blanket Jackson, ayrıca mahkemeden, Katherine Jackson'a temyiz öncesi dava sürecinden kaynaklanan avukatlık ücretlerinin ödenmesi yönünde karar vermesini talep etti. Çünkü Katherine Jackson'ın en azından belli bir dereceye kadar buna hakkı olduğunu kabul etti.

        BALKONDAN SARKITILAN BEBEK OLARAK ÜNLENDİ

        Gerçek adı Prince Michael Jackson II olan, ancak Michael Jackson’ın 2002'de battaniyeye sarıp balkondan sarkıttığı görüntüsü nedeniyle ‘Blanket’ (Battaniye) adıyla anılmaya başlanan oğlu, 2015’te adını Bigi Jackson olarak değiştirdi.

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        KAMERALARDAN UZAK DURDU

        Babasının yüzünü örterek kucağında tuttuğu, ancak balkondan sarkıtması nedeniyle tepki topladığı o görüntülerden sonra Blanket Jackson, utangaç bir çocuk olarak hayatına devam etti ve basının karşısına çıkmayı tercih etmedi.

        Taşıyıcı anneden dünyaya gelen Blanket Jackson’ın annesinin bir Meksikalı olduğu düşünülüyor.

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        #Michael Jackson
        #blanket jackson
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