2020'de oyunculuktan "ikinci kez emekli" olduğunu açıklayan Michael J. Fox, yaşam kalitesine değinerek şunları söyledi: Hayat beni çok heyecanlandırıyor, hayatı seviyorum. Ben çok mutlu biriyim. Bu iyi, 61 yaşındayım ve bu bile başlı başına harika bir şey. Mutluyum. Çoğu zaman mutluyum. Ve bence şapşal olmak işe yarıyor, bazen gerçekten ürkütücü ve tehditkar şeyler karşısında şapşal olmanız gerektiğini düşünüyorum. Çevrenizdeki kişilere karşı şefkatli olmalısınız, neler yaşadıklarına bakın.

Michael J. Fox, daha önce 2000'de "Parkinson hastalığı savunuculuğuna ve hastalık için bağış toplamaya odaklanmak" üzere tam zamanlı oyunculuktan emekli olmuştu. Fox, yakın zamanda Quentin Tarantino'nun 2019 tarihli 'Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time... In Hollywood) filminde oyunculuğu tekrar bırakmaya karar vermesine neden olan sahneyi de anlatmıştı.