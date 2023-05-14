Parkinson hastalığı, beynin uzun yıllar boyunca giderek daha fazla hasar gördüğü nörolojik bir rahatsızlık. Fiziksel belirtileri arasında titreme olarak da bilinen, uzuvların istemsiz sallanmasının yanı sıra hareket yavaşlığı ve diğer hareketlilik sorunları yer alıyor.

Michael J. Fox, kendi yardım kuruluşu Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı aracılığıyla hastalığın tedavisine yönelik araştırmalar için 1.75 milyar dolardan fazla bağış topladı.