Michael Douglas: Seks sahneleri için koordinatöre gerek yok
Michael Douglas, Hollywood setlerinde son dönemde artan sayıda 'yakınlık koordinatörü' veya 'seks sahnesi koordinatörü' adı verilen uzmanların yer almasını gereksiz bulduğunu söyledi
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Hollywood setlerinde son dönemlerde 'yakınlık koordinatörü' veya 'seks sahnesi koordinatörü' adı verilen uzmanlar, çekilecek seks sahnelerinde sorun yaşanmaması için görev alıyor.
Ünlü oyuncu Michael Douglas yakınlık koordinatörlerine gerek olmadığını belirterek, eskiden tek başına gayet iyi idare ettiği seks sahneleri için yeni dönem prodüksiyon protokolünü gereksiz bulduğunu söyledi.
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Telegraph Gazetesi'nde yer verilen Radio Times röportajında, Hollywood yöneticilerini, sete gelen oyunculara seksi yapmayı nasıl taklit edeceklerini söyleyen yakınlık koordinatörleri uygulaması sayesinde gücü ele geçirmekle suçladı.
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"Geçmişte bazı korkunç sahtekarlıklar ve tacizler yaşandı. Ancak yöneticilerin kontrolü film yapımcılarının elinden alması gibi bir his var" diyen 79 yaşındaki ABD'li oyuncu, bir seks sahnesi çekmeyi koreografiye benzeterek, film çekerken her şeyin her zaman kasıtlı olarak yapıldığını açıkladı.
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Michael Douglas'ın 'Temel İçgüdü' filminden bir sahnesi...
'Ölümcül Cazibe' ve 'Temel İçgüdü' gibi filmlerin yıldızı olan Douglas, "Deneyimlerime göre, kadının rahat olduğundan emin olmak için erkek olarak sorumluluk alırsınız, bunu enine boyuna konuşursunuz. 'Tamam, eğer bir sakıncası yoksa sana buradan dokunacağım' dersiniz. Çok yavaş ama organik bir şekilde oluyor gibi görünür, iyi oyunculuk da budur" ifadesini kullandı.
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Setlerde yakınlık koordinatörlerinin yükselişi, Hollywood'un #MeToo (Ben de) hareketinin ardından ortaya çıktı. Bir dönem pek çok kadın oyuncu sinema sektöründe yaşadığı suistimalleri #MeToo etikeyle itiraf etmişti. Cinsel taciz iddialarının ardından Hollywood film şirketlerinin yetkilileri, çıplaklığın olduğu film setlerinde kadının ve erkeğin kendilerini baskı altında hissetmeden, rollerini yapabilmelerini sağlamak için tedbir olarak yakınlık koordinatörlerine yer vermişti.