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        Haberler Spor Tenis Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Jannik Sinner - Tenis Haberleri

        Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Jannik Sinner

        Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan sporcu Jannik Sinner şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:22
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        Miami Açık'ta şampiyon Sinner!
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        İtalyan sporcu Jannik Sinner, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin şampiyonu oldu.

        ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde Bulgar raket Grigor Dimitrov ile karşılaşan Sinner, bir saat 13 dakika süren maçı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

        Bu yıl yükselen form grafiğiyle (22 galibiyet, 1 mağlubiyet) dikkati çeken Sinner, Miami'de ilk, Masters turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.

        Son Avustralya Açık şampiyonu Sinner, Miami'deki zaferiyle dünya sıralamasında da ikinci basamağa yerleşti.

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