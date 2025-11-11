Habertürk
        Haberler Sağlık 'MHRS' adıyla ücret talep edilen internet siteleri hakkında suç duyurusu | Sağlık Haberleri

        'MHRS' adıyla ücret talep edilen internet siteleri hakkında suç duyurusu

        Sağlık Bakanlığı, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)' adıyla ücret talep edilen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:17
        'MHRS' adıyla ücret talep edilen internet siteleri hakkında suç duyurusu
        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr' adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

