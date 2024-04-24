MHP paylaştı: Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu yürüyüşü

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı videoya Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eklendi.

Bahçeli'nin söz konusu videosuna çok sayıda partili yorum yaptı.

Öte yandan Bahçeli'nin daha önce de Ankara turu attığı anlar yine Ferdi Tayfur'un bir şarkısı ile paylaşılmıştı.

Tayfur'un Söyleten Sensin şarkısının sözleri ise şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum, sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun? "Hainsin" diyorsam söyleten sensin Sana söylediğim sözlere kızma Sitem ediyorsam ettiren sensin Senden çektiklerim yetti canıma "Zalimsin" diyorsam söyleten sensin "Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin Kazandıklarına değer vermedin Sen belki bu kadar hiç sevilmedin "Vefasız" diyorsam söylеten sensin Sana söylediğim sözlеre kızma Sitem ediyorsam ettiren sensin Senden çektiklerim yetti canıma "Zalimsin" diyorsam söyleten sensin