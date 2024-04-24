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        Haberler Gündem Politika MHP paylaştı: Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu yürüyüşü - Öne Çıkan Haberler

        MHP paylaştı: Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu yürüyüşü

        Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı. MHP Lideri Bahçeli'nin yürüyüşünün paylaşıldığı videoya Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eklendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 18:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:57
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        Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu' yürüyüşü
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        Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı.

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı videoya Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eklendi.

        Bahçeli'nin söz konusu videosuna çok sayıda partili yorum yaptı.

        Öte yandan Bahçeli'nin daha önce de Ankara turu attığı anlar yine Ferdi Tayfur'un bir şarkısı ile paylaşılmıştı.

        Tayfur'un Söyleten Sensin şarkısının sözleri ise şöyle:

        Hep köle misali zincire vurdun

        Ben sana dost oldum, sen düşman oldun

        Sen beni kendine göre mi buldun?

        "Hainsin" diyorsam söyleten sensin

        Sana söylediğim sözlere kızma

        Sitem ediyorsam ettiren sensin

        Senden çektiklerim yetti canıma

        "Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

        "Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin

        Kazandıklarına değer vermedin

        Sen belki bu kadar hiç sevilmedin

        "Vefasız" diyorsam söylеten sensin

        Sana söylediğim sözlеre kızma

        Sitem ediyorsam ettiren sensin

        Senden çektiklerim yetti canıma

        "Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

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        #devlet bahçeli
        #ferdi tayfur
        #Söyleten Sensin
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