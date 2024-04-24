MHP paylaştı: Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu yürüyüşü
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı. MHP Lideri Bahçeli'nin yürüyüşünün paylaşıldığı videoya Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eklendi
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı videoya Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eklendi.
Bahçeli'nin söz konusu videosuna çok sayıda partili yorum yaptı.
Öte yandan Bahçeli'nin daha önce de Ankara turu attığı anlar yine Ferdi Tayfur'un bir şarkısı ile paylaşılmıştı.
Tayfur'un Söyleten Sensin şarkısının sözleri ise şöyle:
Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum, sen düşman oldun
Sen beni kendine göre mi buldun?
"Hainsin" diyorsam söyleten sensin
Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin
"Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin
Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
"Vefasız" diyorsam söylеten sensin
Sana söylediğim sözlеre kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin