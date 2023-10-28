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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'ye 100'üncü yıl yüzüğü

        MHP lideri Bahçeli'ye 100'üncü yıl yüzüğü

        Konya'da uzun yıllardır özel yüzük tasarımı yapan Servet Küçükdemirel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhuriyet'in 100. yılı temalı "Turan" ismini verdiği bir yüzük tasarladı. Küçükdemirel, yüzüğü Ankara'ya giderek MHP Lideri Bahçeli'ye verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:17
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        Bahçeli'ye 100'üncü yıl yüzüğü
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        Konya'da yaşayan, 40 yıl önce bir kuyumcunun yanında çırak olarak mesleğe başlayan yüzük tasarımcısı Servet Küçükdemirel (52), Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel bir yüzük tasarladı. Küçükdemirel, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle özel bir yüzük yaptığını belirtti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yüzüğün üstünde bozkurt, bozkurt simgesini çevreleyen hilal, hilalin içerisinde de Türkiye Cumhuriyeti yazısı yer alıyor. Yüzüğün bir kenarında Göktürk alfabesiyle Türk, diğer kenarında ise yine Göktürk alfabesi ile Devlet Bahçeli yazıyor. Devlet Bahçeli'ye yüzüğü teslim eden Küçükdemirel, Genel Başkan Bahçeli'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında bu yüzüğü takmayı çok istediğini söylediğini kaydetti.

        "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ANLTAYAN GÜZEL BİR TASARIM OLDU"

        1980'li yılların başlarında mesleğe başladığını, ilk olarak imalat, daha sonra da özel tasarımlar yaptığını anlatan Servet Küçükdemirel, “İlk olarak mesleğe 1981 yılında başladım. Sonrasında imalat, özel tasarımlarla bugüne kadar geldik. Aşağı yukarı 40 yıllık bir serüven. Devamlı siyasi liderlerin işlerini yapıyoruz, sanatçılarla da çalışıyoruz. İşimiz özel tasarım yapmak. Devlet bey ile artık bu bir gelenek haline geldi, her yıl yapıyoruz. Geçen yıl da 'Kızılelma' diye bir yüzük yapmıştık. Bu yıl da tabii muhteşem yüzyılımız var. Cumhuriyet'in 100. yılı. Devlet beye yapmasak olmazdı. 100. yıla özel güzel bir yüzük yaptık. 'Turan' ismini taşıyor. Gerçekten kendisi de çok beğendi. Sonrasında rozetini de yaptık biz bunun. Bizi de davet etti sağolsun. Oraya gittik, kendisine yüzüğünü teslim ettik, kahvesini içtik.

        Yüzük tamamen Türklüğü anlatan, Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatan güzel bir tasarım oldu. Üstünde bozkurt, bozkurtu çevreleyen hilal, hilalin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı. Kenarında Göktürk alfabesiyle Türk, diğer tarafında ise Göktürk alfabesi ile Devlet Bahçeli yazıyor. Altında da 100. yıl temalı şekiller mevcut. Çok güzel oldu. Kenarlarında turkuaz taşlar biliyorsunuz Türklüğün taşıdır, kenarlarını da o taşlarla süsleyerek bir tasarım haline geldi. Bu yüzüğü kendisine verdik, çok beğendi. Cumhuriyet'in 100. yılında da yüzüğünü ve rozetini takmayı çok istediğini söyledi. Umarım takacaktır” dedi.

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