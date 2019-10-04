Bahçeli: CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiillerinin araştırılması için bir komisyon görevlendirdik. CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır