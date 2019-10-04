MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Semih Yal\u00e7\u0131n, baz\u0131 milletvekillerinin dokunulmazl\u0131klar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na dair Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Tezkereleriyle ilgili, MHP nin komisyonda dokunulmazl\u0131klar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde oy kullanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. \r \u00a0 Yal\u00e7\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama ile baz\u0131 milletvekillerinin dokunulmazl\u0131klar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131na dair Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Tezkerelerinin, T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi ne (TBMM) ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. S\u00f6z konusu tezkerelerin, \u00f6ncelikle TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlar\u0131n\u0131n olu\u015fturaca\u011f\u0131 karma komisyonda g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclece\u011fini ve genel kurul g\u00fcndemine gelip gelmeyece\u011finin karara ba\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Yal\u00e7\u0131n, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Milletvekillerinin yasama dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n\u0131n arkas\u0131na sakland\u0131\u011f\u0131 kanaatinin olu\u015fmamas\u0131 ve hukukun \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ilkesinin ruhuna uygun tav\u0131r al\u0131nmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan MHP, komisyonda dokunulmazl\u0131klar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir. A\u00e7\u0131klamas\u0131nda, MHP nin bu konuda daima \u015feffaf ve yap\u0131c\u0131 bir tutum sergiledi\u011fine dikkati \u00e7eken Yal\u00e7\u0131n, MHP, \u00e7o\u011funlu\u011fu ter\u00f6r su\u00e7lar\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc d\u00fczenlenen fezlekelerin bir an \u00f6nce ba\u011f\u0131ms\u0131z yarg\u0131ya intikali ve su\u00e7lulardan hukuk \u00f6n\u00fcnde hesap sorulabilmesi i\u00e7in \u00fczerine d\u00fc\u015feni bu defa da b\u00fcy\u00fck bir hassasiyetle yapacakt\u0131r. ifadelerini kulland\u0131. Yal\u00e7\u0131n, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda ayr\u0131ca TBMM nin y\u00fcr\u00fctme kar\u015f\u0131s\u0131nda etkinli\u011finin azald\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131n\u0131n g\u00fcndemde tutulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir atmosferde, yasama erkinin m\u00fcessiriyetinin g\u00f6sterilmesi ve yarg\u0131 erkinin ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131na katk\u0131da bulunulmas\u0131 \u00f6nem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. de\u011ferlendirmesine yer verdi. GE\u00c7EN D\u00d6NEM DE KALDIRILMI\u015eTI Milletvekili dokunulmazl\u0131klar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi en son 2016 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. 376 oyla kabul edilen dokunulmazl\u0131klar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131nda, 531 vekil oy kullanm\u0131\u015f, CHP nin de deste\u011fiyle 376 Evet , 140 Hay\u0131r , 5 \u00e7ekimser, 3 ge\u00e7ersiz, 7 bo\u015f oy verilerek dokunulmazl\u0131klar kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.