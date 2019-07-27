27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
"SOĞAN KADAR DEĞERİ YOK MU"
"ABD'nin tutarsız, çelişkili ve güvenilmez tavrı nedeniyle PKK-YPG’nin sınırımızda yuvalandığını” kaydeden Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: CHP tehlikenin hâlâ farkında değil. Kendisine sormak isterim. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan, hazırlık ve önerilere sahipsiniz? Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsunuz da terörle mücadelenin artan maliyetlerini hiç hesap ettiniz mi? Milli bekamızın soğan kadar mı değeri yok?
"MİLLİ VİCDANDA MAHKUM"
Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmakta, kime hizmet etmektedir? PKK’ya diyet borcu varsa söylesin, kurtaralım, kendisine omuz verelim. FETÖ’nün boyunduruğu altındaysa ‘imdat’ desin, yardım edelim. Elinden tutalım, düştüğü çukurdan çıkaralım. Türkiye’nin tek adam rejimine geçtiğini söylemeye devam ettiği takdirde milli vicdanda mahkum olacağını, Türkiye düşmanlarına taşeronluktan insan içine çıkamayacağı günlerin yaklaştığını da CHP Genel Başkanı’na hatırlatmak isterim.”
“GÜVENLİ BÖLGE KURULMALI”
“Teröristler Suriye’nin kuzeyindedir. Karanlık hesaplar Irak ve Suriye’nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat’ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir Buna dur demenin, engel olmanın zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. PKK-YPG’li caniler silahlarını derhal teslim etmelidir.
“HAİNLERİN TEPESİNE İNMELİ”
Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur. Güvenli bölge ile ilgili düşüncelerimizi 2012'den beri seslendirdik. Amacımız Türkiye’nin güvenliğidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü teminat altına almaktır. Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonlar iki defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Oyalanmaya, aldatılmaya tahammülümüz yoktur. Türkiye’nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat’ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir.”
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