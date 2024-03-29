MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Avukat Hasan Kara'dan rakiplere baklava ikramı

REKLAM advertisement1

31 Mart seçimlerine sayılı saatler kala Kilis'te siyasette pek örneği görülmeyen bir pratiğe imza atıldı. MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Avukat Hasan Kara; seçim kampanyaları sürecinde yıkıcı üslup takındığını belirttiği rakiplerine tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi.

"TÜM RAKİPLERİMİN AĞIZLARI TATLANSIN"

Kara; rakiplerine birer tepsi baklava gönderdi. Kara; “Biz MHP olarak; her türlü olumsuz kampanyaya rağmen nezaketli duruşumuzu bozmayacağız. Seçimler bitecek yine yüz yüze bakacağız. Tüm rakiplerime birer tepsi baklava gönderiyorum, ağızları tatlansın” dedi.