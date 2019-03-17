18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. DHA'nın haberine göre, kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci´nin (52),oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gökhan S. (24),çelik yelekle adliyeye sevk edildi. Şüpheli sorgusunda, kavgada darp edildiğini, kendisini koruma amaçlı bıçağı savurduğunu, kimseyi yaralayıp yaralamadığını bilmediğini söylediği belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Asarcık ilçesinde meydana geldi. MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğulları Adem Demirci'nin ilçedeki düğününde, henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafları ayırmak için araya giren Satı Demirci, kavgaya karışan davetliler arasında bulunan Gökhan S.'nin elindeki bıçağı savurması sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi´ne götürülen Satı Demirci, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
'DARP EDİLİYORDUM'
Olayın ardından kaçan Gökhan S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Canik ilçesi Yılanlıdere mevkiinde içinde bulunduğu minibüs durdurularak, sürücüyle birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gökhan S.'nin polise verdiği ifadesinde, kavgada darp edildiğini, kendisini koruma amaçlı bıçağı savurduğunu söyleyerek, "Darp ediliyordum. Kendimi korumak için bıçağı savurdum. Kimseyi yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dediği ifade edildi.
Polis ekiplerince çelik yelek giydirilen Gökhan S., Kavak Adliyesi´ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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