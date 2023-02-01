TFF Yönetim Kurulu'nun huzurunda gerçekleştirilen yemin törenin ardından konuşan MHK Başkanı Lale Orta, 29 Ocak 2023 tarihinde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulunun teveccühü ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak atandığını hatırlatarak, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Kurulumuzu; futbol kamuoyunun hakem camiasındaki hizmetleriyle yakından tanıdığı tecrübeli isimlerden ve başarılı hakemlik geçmişleriyle Türk hakemliğine katkı sağlamış, birikimleriyle kurulumuza dinamizm katacağınıza inandığımız isimlerden oluşturduk. Bizden önce görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek göreve başlamak isterim. Hakem camiasının her ferdinin desteğine, olumlu katkılarına ihtiyacımız var. Futbolun tüm paydaşlarının, hakem camiasının her ferdinin desteğine, olumlu katkılarına ihtiyacımız var." dedi.

Sezon ortasında göreve başladıklarının ve devre arası hakem kampının henüz tamamlandığını kaydeden Orta, "Öncelikli amacımız, hakemlerimizin sezon sonuna kadar çıkacakları tüm müsabakalarda üst düzey performans göstermelerini sağlayacak huzur ve güven ortamını oluşturmak. Bu süreçte yapacağımız dokunuşlarla sizlere ileride yapacaklarımızla ilgili olumlu fikirler vermeye çalışacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte hakemliğin geleceği için önemli çalışmalar yapmayı ve bugün elde edilecek olumlu havayla Türk hakemliğiyle ilgili büyük hayallerimizin kamuoyu nezdinde kabul görmesi için uğraş vereceğiz. Birikimi olan, deneyimli hakem kökenli bir kuruluz. Türk hakemliğinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, sıkıntılı alanları, kamuoyunun beklentilerini, hakemler üzerinden yaşanan tartışmaları biliyoruz. Bize verilen bu görevde; futbolun tüm paydaşlarının bizlere sağlayacağı desteği çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

"HATALARI EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Güzel şeyler başaracaklarının azmi ve inancını taşıdıklarının altını çizen MHK Başkanı Lale Orta, "Türkiye'de hakemin değil; futbolun konuşulması önceliğimizdir. Hakemlerimizin sahadaki başarısının Türk futbolunun marka değerine önemli katkı sağlayacağının farkındayız. Hataları en aza indirgemek için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakemlerimizi daha eğitimli, donanımlı, fiziksel ve mental açıdan daha güçlü hale getirecek çalışmalar yapacağız. Türk hakemliğinin dünya arenasında daha iyi yerlerde temsil edilmesi için çabalayacağız. İsimler sembol, Türk hakemliğinin sürekli başarısı hedefimiz olacak." diye konuştu.

"BU GÖREVE GETİRİLMEM, TOPLUMUN TÜM ALANINDA TÜRK KADINININ NELER YAPABİLECEĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR MESAJDIR"

Cumhuriyetin 100. yılında bir kadın olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na atayarak kendisini bu göreve layık gören TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'na bir kez daha teşekkür eden Orta, "Bu görevin çok anlamlı ve önemli olduğunun bilincindeyim. Sadece futbol sahalarında değil, sporun tüm alanlarında, toplumun tüm alanında Türk kadınının neler yapabileceğiyle ilgili önemli bir mesajdır. Bu değerli vizyona sahip yöneticilerle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.