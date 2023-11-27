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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MHK Başkanı'ndan VAR kayıtları açıklaması: Hayal ürünü ve gerçek dışıdır! - Futbol Haberleri

        MHK Başkanı'ndan VAR kayıtları açıklaması: Hayal ürünü ve gerçek dışıdır!

        MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, VAR kayıtlarıyla ilgili iddia üzerine açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:43
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        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
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        Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Serhat Ulueren'in Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki VAR diyaloglarıyla ilgili iddiası üzerine açıklama yaptı.

        İbanoğlu açıklamasında, "VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

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        İşte İbanoğlu'nun açıklaması:

        "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

        Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.

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        İDDİA EDİLEN VAR KAYITLARI

        Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR konuşmalarını yayınladı. Hüseyin Göçek, maç sonrasında Temsilciler Kurulu üyesine, "Pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda Kardeşler oyunu başlatacaktı, Arda başlatma dedim. Araya girdim." ifadelerini kullandı.

        İşte iddia edilen VAR diyalogları

        VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

        Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

        Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

        Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

        Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

        Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."

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