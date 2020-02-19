19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen, evlerine giderken mezarlık içerisinde sokak köpeklerin, yavru bir köpeğe saldırdıklarını gördü.
DHA'nın haberine göre olaya müdahale eden Aktürk ve Önlen, av köpeği melezi olan erkek yavru köpeği kurtararak okula getirdi. Okulun bahçesinde bir köşeye yavru köpek için küçük bir kulübe yapıldı.
Yavru köpeği ilk günden itibaren okulun öğrencileri de yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Okulun maskotu haline gelen köpeğe öğrenciler 'Fındık' adını verdi. Öğrencilerin peşini bırakmayan Fındık ders saatlerinde de öğrencilerle birlikte sınıfa girmeye başladı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye göçer, öğrencilerle sırada oturan Fındık'a forma dikti. Formayla öğrenciler arasında dolaşan sevimli yavru köpek ilgi çekti.
'BAKANIMIZIN PAYLAŞIMI AKLIMIZA GELDİ'
Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, Fındık'ın okulun maskotu haline geldiğini belirterek, "Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır" paylaşımı aklımıza geldi. Ondan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. Ondan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı. Hatta teneffüslerde dışarıda köpeğin üşüdüğünü görüp, içeriye alarak sobanın yanında ısıtıyorlar" dedi.
'ÖNLÜK GİYMESİ ESPRİ İLE BAŞLADI'
Öğrenci ve velilerde büyük bir değişim olduğunu ve Fındık'a önlük diktiklerini anlatan Önlen "Konu, madem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor diye espri ile başladı. Okul aile birliği başkanımız hemen bir önlük dikip okulumuza getirdi. Köpeğe giydirdik ve inanın veliler de bile değişim oldu. Velilerimiz köpeği gördü, okuldan gitmek istemediler. Velilerimiz köpekle fotoğraf çektirdi, onunla oynadı ve sevdiler. Onlar da aslında köpeğin bir can olduğunu fark ettiler. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımız resim derslerinde ev, anne ve baba çizer. Fındık sınıfa girdiğinden belli çocuklar mutlaka resmin bir kısmına köpek de çiziyorlar. Köpeğin ismini ise çocuklar koydu. Her şeyleri ile çocuklar ilgileniyorlar" diye konuştu.
Öğrenciler ise 'Fındık'ı çok sevdiklerini ve onu kendi elleriyle beslediklerini söyledi.
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