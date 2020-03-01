Görüşmede, 5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşme değerlendirildi. Bakanların görüşmesinde, ele alınacak konular konuşuldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."