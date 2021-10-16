İslam dünyasının gündeminde Mevlid Kandili var. Günahlarına tövbe etmek, ibadet etmek ya da dua etmek için kandilleri fırsat belleyen Müslümanlar Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Hz. Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Hz. Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına ilişkin herhangi bir bilgi yer almasa da Allah rızası için oruç tutmanın bir sakıncası bulunmuyor.