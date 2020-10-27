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Mevlid Kandili ne zaman? Yarın mı? 2020 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili, müslüman vatandaşlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilecek. Diyanet İşleri, resmi dini günler takviminde Mevlid Kandil tarihini yayınladı. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Yarın mı? İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi...

27.10.2020 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Mevlid Kandili ne zaman? Yarın mı? 2020 Diyanet dini günler takvimi

Müslüman vatandaşlar 2020 yılının sonlarına gelmemizle birlikte yılın son kandili olan Mevlid Kandili'ni eda edecek. Ekim ayında dualar ve yapılacak ibadetler ile Mevlid Kandili'nin feyzini almak isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili ne zaman? sorusunu merak etmeye başladı. İşte, 2020 Diyanet Dini günler takvimi...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020? YARIN MI?

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.[1]

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ),Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB​

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB​

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

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