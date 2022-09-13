2022 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?

Her sene Müslümanlar tarafından kutlanan ve İslamiyet'te büyük bir öneme sahip Mevlid Kandili, ibadet etmek için çok kutsal bir gün olarak sayılıyor. Peki, 2022 yılında Mevlid Kandili ne zaman kutlanacak? Mevlid Kandilinin önemi nedir? İşte, ayrıntılar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid gecesi; Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Buna göre her sene değişen Mevlid Kandili, 2022 yılında 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Her sene, Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimiz (sav)'in dünyaya gelişini kutlarız. Mevlid, kelime anlamı olarak; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına geliyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILABİLİR?

Kandiller, İslam'da büyük bir öneme sahiptir. Bu özel zamanlar, ibadet etmek ve Allah'a dönmek için güzel bir fırsattır.

Kandil vakitlerinde tövbe etmek, Allah'a dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak gerekir.