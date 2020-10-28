2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba gecesi idrak ediyor. Bugüne özel müminler kandil simitleri yapıyor, tesbih namazı kılıyor, salavat getiriyor, Kur'an okuyor ve arkadaşlarına, akrabalarına Mevlid kandili mesajları gönderiyor. Biz de en güzel, farklı Mevlid kandili mesajlarını siz değerli okurlarımız için hazırladık.