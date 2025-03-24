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        Haberler Ekonomi Para Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir - Para Haberleri

        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir

        Bloomberg'in haberine göre ekonomi yönetimi son dönemdeki gelişmeler dolayısıyla mevduat ve fonlarda stopajı düşürmeyi görüşüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:21
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        Bloomberg’e bilgi veren konuya yakın kaynaklara göre, ekonomi yönetimi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bir dizi alternatifli önlem paketini gündemine aldı.

        İlk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülerek TL’nin desteklenmesi değerlendiriliyor.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında yapılan toplantılarda, ilk günden itibaren atılan adımların etkileri ele alınırken, mevcut durum masaya yatırıldı. Kaynaklara göre, ekonomi yönetimi bundan sonrasına ilişkin alternatif birçok adımı da ele aldı.

        1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

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