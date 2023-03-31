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Mevduat faizi 20 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz 24 Mart haftası itibariyle yüzde 28,10 oldu. Böylelikle faiz 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Giriş: 31.03.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Mevduat faizi 20 yılın zirvesine çıktı
HABERTURK.COM

Bloomberg HT'nin haberine göre; mevduat faizlerinde bir süredir etkili olan yükseliş ivmesi 20 yılın en yüksek seviyelerinin kaydedilmesiyle sonuçlandı.

Türkiye'de mevduatın en yoğun olduğu dilim olan 3 aya kadar vadeli mevduatlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ortalama faiz 24 Mart haftası itibariyle yüzde 28,10 seviyesine yükseldi.

Bu seviye 2003 yılından bu yana görülen en yüksek faiz seviyesi oldu.

3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz ilk kez 2009 yılında tek hanelere düşmüştü. Sonrasında dalgalı bir seyir izlenirken, bir önceki zirve seviye 2019 yılında yüzde 27,2 ile kaydedilmişti.

TCMB'nin son verilerine göre 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz yüzde 17,39 seviyesine yükseldi.

HAZİNE TARAFLI KKM'DE FAİZ ÜST SINIRI KALDIRILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taraf olduğu Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz oranı bankalar ve mudiler arasında serbestçe belirlenecek.

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