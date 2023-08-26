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        Haberler Ekonomi Borsa Mevduat faizi 10 puan arttı - Borsa Haberleri

        Mevduat faizi yüzde 40'a geldi

        Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde politika faizini yüzde 17.5'tan yüzde 25'e çekmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti. Başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre bazı faiz oranları politika faizine bağlı olduğu için şimdi ticari kredi faizi üst limiti yıllık yüzde 37.5'ten yüzde 56'ya kredi kartı nakit çekimi ve KMH yüzde 53'e (aylık yüzde 3.6) kredi kartı azami faiz oranı da aylık yüzde 2.8 ve yıllık yüzde 40 olacak.

        Rahim Ak
        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 26.08.2023 - 09:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:58
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        Mevduat faizi 10 puan arttı
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        Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı ekonomide Ortodoks politikalara dönüşün artık kesin olduğunun kanıtı olurken diğer yandan önceki gün Merkez Bankası'nın bankalara tavsiye ettiği Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası mevduata dönüşü hızlandıracak adamı da beraberinde getirdi. Bankalar kredi faizleri mevduat faizinin altında kaldığı için KKM düzenlemesi sonrası TL mevduat faizlerini artırmaya yaklaşmazken yüzde 25'e çıkarılan faiz sonrası dün harekete geçti. Politika faizinin yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekilmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti.

        Peki bankalar neden KKM düzenlemesi sonrası Merkez Bankası'nın KKM'yi yüzde 50 azaltma tavsiyesine neden uymadı da faiz artırımının ardından hayata geçirdi? Çünkü bankaların verdiği krediler başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre politika faizine bağlı.

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        TİCARİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 56 OLACAK

        KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu. Bu da yüzde 30'un altında olan mevduat faizini artırmayı olanaksız kılıyordu. Şimdi politika faizi yüzde 25'e yükseltilince ticari kredi üst limiti yaklaşık yüzde 56'ya çıktı. Böylece bankalar da mevduat faizini rahatça yüzde 40'ın üstüne attı. Uzmanlar yüzde 40'lık TL mevduat faizinin kurun daha fazla yükselmeyeceği varsayımı ile yüzde politika faiz olan yüzde 25 kadar getiri sağlayan KKM'den çözülmeyi sağlayabileceğini ve vatandaşın böylece TL mevduata dönebileceğini ifade ediyor.

        KREDİ KARTI NAKİT ÇEKİMİ YÜZDE YÜZDE 53

        Sadece mevduat faiz değil yasal olarak politika faizine bağlanan kredi kartı, kredili mevduat (KMH) ve kredi kartı nakit çekim faizleri de politika faizinin artması ile artırıldı. 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere referans oran, yüzde 1.58’den yüzde 2.26’ya çıkarıldı. Kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 2.13’ten yüzde 2.81’e yükseldi. Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.43'ten yüzde 3.11'e çıktı. Ağustosta yüzde 2.89 olan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3.57’ye çekildi.

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