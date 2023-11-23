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Edirne'de çöken müstakil metruk binanın enkazında kalan 2 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirdi.

Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak'taki tek katlı müstakil metruk evde çökme meydana geldi. Çevre sakinleri evin içerisine hurda toplamak için girdikleri ileri sürülen iki kişinin bulunduğu ihbarında bulundu.

AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Celal D., ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı. Celal D. ile parmaklarında kopma olan yeğeni Serap P., ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ SEZER OLAY YERİNE GELDİ Bölgeye gelerek bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, kullanılmayan bir binadan malzeme almaya çalışan 2 kişinin binanın çökmesi nedeniyle yaralandığını söyledi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

HASTANEDE KURTARILAMADI Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Celal D. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.