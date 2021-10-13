DİONYSOS VE ARIADNE BİRBİRİNE BAKIYOR

Mozaiklerde aşk ve tiyatro sevgisinin vurgulandığını kaydeden Aybek, şöyle konuştu:

"Mozaiklerde Dionysos ve Ariadne birbirine bakıyor. Aralarında da Eros var. Bu da aslında yaklaşık 1800 yıl öncesinden bugüne aktarılan bir mesaj diyebiliriz. Diğer panelde ise bölgedeki kuş ve balık zenginliğini gösteren figürler yer alıyor. Ortada ise drama ya da komedi oyuncularının maskları bulunuyor."