"Metroda her yağışta su baskını" görüntülerinde gerçek ortaya çıktı

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında “Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor” yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde;



- Bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir.



-… pic.twitter.com/CR9BdpHbsp