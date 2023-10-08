İstanbul'da üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu M. A. (20), okula gitmek için bindiği metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildiği öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından darp edilerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı.

İstanbul'da üniversitede okuyan M. A., Salı günü sabah okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre, Haramidere'den metrobüse binen M.A, otururken bacağına temas edildiğini fark etti. Çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini fark etti. Olayın şokuyla bağıran M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı.

Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi darp ederken, şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü. Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

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"BANA BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE SORDU"

Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti.