Avcılar'da metrobüs turnikeleri arızalandı, durakta yoğunluk oluştu
İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı. Turnikelerin arıza yapmasından dolayı durakta yoğunluk oluştu. 1 buçuk saat süren sorunun ardından turnikelerin yeniden çalışmaya başlamasıyla yoğunluk azalmaya başladı
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Avcılar'da metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi.
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DHA'da yer alan habere göre yolcular geçiş yapamayınca, yaklaşık 1.5 saat süreyle turnikenin önünde yoğunluk oluştu.
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Avcılar Merkez Üniversitesi Kampüsü durağındaki turnike sisteminde, sabah 07.30 sıralarında arıza meydana geldi.
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Arıza nedeniyle turnikelerin büyük kısmı devre dışı kaldı.Sabah, metrobüse binmek üzere gelenler, turnikelerin önünde giderek artan yoğunlukla karşılaştı.
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Metrobüslerle Avcılar´a gelenler de kalabalıktan turnikeleri geçmekte zorlandı.
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Arızaya müdahale eden görevlilerin çalışmasının ardından saat 09.00 sıralarında turnikeler yeniden çalışmaya başladı.
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Uzun süre turnikelerin önünde geçmek için bekleyenler, duruma tepki gösterdi.
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Ümraniye'de, kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak, duvara çarptı.
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AA'da yer alan habere göre "136-B" numaralı "Türk Alman Üniversitesi-Kavacık/Hekimbaşı" seferini yapan özel halk otobüsü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı.
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Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki duvara çarpıp, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İETT şoförü, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.