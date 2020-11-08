Metrobüs seferleri bugün çalışıyor mu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 07.00 itibariyle trafiğe kapaıldı. Kapatmanın nedeni ise 42. N Kolay İstanbul Maratonu... Bilindiği üzere Söğütlüçeme'den Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar ve Cevizlibağ, Avcılar ve Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme Metrobüs durağına kadar olan tüm hatlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyor. Köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ise bugün Anadolu ve Avrupa yakaları arasında seyahat yapmak isteyenler maraton metrobüs seferleri il ilgili detayları araştırıyor. Peki, Metrobüs sferleri bugün çalışıyor mu? Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı'na gidiş veya Söğütlüçeşme'den kalkan metrobüslerle Avrupa Yakası'na geçiş nasıl sağlanacak? İşte, detaylar...
MARATON METROBÜS SEFERLERİ
42'nci İstanbul Maratonu nedeniyle, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı.
Maraton nedeniyle sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 08.00'dan itibaren metrobüs seferleri de durduruldu.
Zincirlikuyu-Beylikdüzü arasındaki seferler normal şekilde yapılırken, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı.
Metrobüs araçları 08.00-15.00 saatleri arasında araçları Anadolu Yakası'nda, Söğütlüçeşme'den çıkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelendiriliyor.
Göztepe Köprüsü, Uzunçayır ve Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Araçlar Avrupa Yakası'ndan ise Zincirlikuyu'dan hareket ederek yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Söğütlüçeşme'ye gidecek.
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