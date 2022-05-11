Metrelerce fışkırdı, yollar göle döndü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü.

Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.

Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yoldan geçen sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerde, tazyikli suyun etrafa yayılması ve yolda ilerleyen sürücülerin ilerlemekte zorluk çekmesi yer aldı.