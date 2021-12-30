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Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz evlendi

Metin Yıldız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ceylan Yılmaz ile dünyaevine girdi. Mutluluğa "Evet" diyen çiftten ünlü oyuncu, "Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." dedi

30.12.2021 - 14:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve "Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol alan Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren çifti, ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

  • İkilinin bir hayli neşeli ve heyecanlı olduğu görüldü. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çift, mutlu günlerinde çekilen fotoğraflarını da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

  • "HAYAT BİZE MUTLU OLMA ŞANSI VERDİ"

    Daha önce, "Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın." açıklamasını yapan Yıldız, eşiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluğunu dile getirdi.

    Ünlü oyuncu, "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz... Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." açıklamasını yaptı.

    Takipçileri de tebrik mesajlarıyla Yıldız ve Yılmaz'a destek oldu.

  • 2013'TE BOŞANDILAR

    Öte yandan 2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar, 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin kızları Şimal'in velayeti anneye verilmişti. Yıldız'ın, eski eşine nafaka ödemediği ileri sürülmüştü.

  • "NAFAKA" ÇIKIŞI

    Elvan Pınar, "Dört yıldır nafaka alamıyorum. Nafakamı ödemek zorunda. Önceki ödemeleri icra yoluyla almıştım. Tekrar dava açmaya hazırlanıyorum. Para ödemediği halde utanmadan nafaka ödediğini söylemiş." diyerek, eski eşine çıkışmıştı.

    "GERÇEK HAYATTA DA OYNAMAYI SEVİYOR!"

    Pınar, "Beş yıldır kızımla Bodrum'da yaşıyoruz. Kızını görmeye bile üç yıl sonra geldi. Kendisi oyuncu olduğu için gerçek hayatta da oynamayı seviyor." açıklamasında bulunmuştu.

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