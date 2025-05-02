Metin Ülgen, HT Spor'a konuştu: Kimin şampiyon olacağıyla ilgilenmiyoruz

Galatasaray Petrol Ofisi teknik direktörü Metin Ülgen, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışını HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında değerlendirdi.

HT Spor Haber Müdür Ata Selçuk'un sorularını yanıtlayan Ülgen, "Onların kendi arasındaki bir mesele kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

"KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

"Kimin şampiyon olacağı bizi asla ilgilendirmiyor. Biz doğal olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz böyle de olması gerekir. Kadın futbolunda hep güzel şeyler yapmaya çalışılıyor. O yüzden bu tür dedikoduların arkasında olmak istemiyoruz. Biz Galatasaray ve ben Metin Ülger olarak diğer maçlara nasıl çıkıyorsak buna da öyle çıkacağız"

İşte Metin Ülgen'in açıklamasının tamamı:

🔹 "Kimin şampiyon olacağıyla ilgilenmiyoruz."

🔹 "Her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz."

🔹 "Biz çıkıp futbolumuzu oynayacağız."



🎙️ Galatasaray Petrol Ofisi teknik direktörü Metin Ülgen, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışını Bakış Açısı'nda değerlendirdi. pic.twitter.com/LzbdZ91Bzp — HT Spor (@HTSpor) May 2, 2025