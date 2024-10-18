Metin Ülgen: Ancak bu kadarını yapabildik

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Roma'ya 6-1 kaybeden Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, "İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülgen, gruptaki 3 takımın da Avrupa'da deneyim sahibi olduğunun altını çizdi.

Son 16 turuna kaldıklarında rakipleri tek tek incelediklerini de vurgulayan Ülgen, "Rakipler tempolu ve temaslı oynuyorlar, iyi oyunculara sahipler. Kendi sahamızda biraz açık oynadığımızda bu fark da skora yansıdı. Biz cevap veremedik. Bireysel hatalar da gelince farklı bir skor oluştu. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir yer ve önemli takımlar var. Buradan ders çıkaracak olursak, ligde şampiyon olmamız durumunda seneye daha farklı olabilir. Ama bir tecrübe mutlaka gerekiyor. İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir arena olduğunu belirten Ülgen, şöyle devam etti:

"Biz de takımları tanımış olduk. Çok tempolu ve temaslı oynuyorlar. Türkiye'de faul olanlar, ne yazık ki Avrupa'da olmuyor. Savunma anlamında daha dikkatli olsaydık, kontratağa yönelik oynasaydık belki biraz oyunu tutabilirdik."

ALESSANDRO SPUGNA: 6 GOLDEN FAZLASINI DA ATABİLİRDİK

Galatasaray Petrol Ofisi karşısında 6-1 kazanarak puanını 6'ya yükselten Roma'da teknik direktör Alessandro Spugna, kendileri adına güzel bir maç olduğunu belirterek "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bir an önce maçı koparmak ve 3 puanı almak istedik. 90 dakika iyi oynadık, 6 golden fazlasını da atabilirdik. Giren ve çıkan oyunculardan çok memnunum, grup için önemli bir 3 puan oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı da değerlendiren Spugna şöyle konuştu:

"Kolay değil tabii ki, zor bir gruba denk geldiler. İyi oyunculara sahip olduklarını düşünüyorum. Gelecek adına onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Bu arada her şey bitmiş değil. Geçen sene Paris Saint-Germain de ilk 2 maçını kazanamamıştı ama sonra gruptan çıkmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün."