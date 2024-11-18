Metin Uca ölüm yıl dönümünde anıldı
Geçtiğimiz yıl kasım hayatında hayatını kaybeden Metin Uca, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Uca için Hamdi Alkan ve Seda Bakan, duygu yüklü mesajlar yayımladı
Dilovası'nda şah damarının tıkanması sonucu fenalaşarak kaza yapan sunucu, komedyen ve yazar Metin Uca, 17 Kasım'da 62 yaşında hayata veda etmişti.
Hamdi Alkan, kaybettiği arkadaşı Metin Uca'yı ölüm yıl dönümünde andı.
Uca ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Alkan, " Bir yıl oldu bizden gideli canım Metin... Sevgiyle, özlemle selamlıyorum seni" ifadelerini kullandı.
Seda Bakan da "Sevgili Metin Uca’yı kaybedeli bir sene oluyor.
Her şey rüya gibi... Seni çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin" notuyla paylaşımda bulundu.